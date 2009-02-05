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'Sezen Hanım’la aşk yaşamıyoruz'

Sezen Aksu'yla aşk yaşadığı ddia edilen tiyatrocu Sermiyan Midyat 'Sezen Hanım’la aşk yaşamıyoruz' dedi.

05 Şubat 2009 02:00

Sezen Aksu'yla aşk yaşadığı ddia edilen tiyatrocu Sermiyan Midyat 'Sezen Hanım’la aşk yaşamıyoruz' dedi.

Sezen Aksu'nun yeni aşkı

Sabah'ın haberine göre; Sezen Aksu'nun, Önder Fırat'tan sonra, tiyatrocu Sermiyan Midyat'la yeni bir ilişkiye başladığı söylentisi, birkaç ay önce kulislere düştü. İddiaya göre, Midyat; Sezen Aksu için şarkı sözleri bile yazıyordu. Günler geçti, ikiliyi birlikte gören olmadı. Sezen Aksu da, birkaç gün önce bu iddiaları kızgınlıkla yalanladı.

Önceki gece, Maçka'daki Frame'de, bir kız arkadaşıyla eğlenen Midyat'a da "Sezen Aksu ile birlikte misiniz?" diye soruldu. Oyuncunun cevabı net oldu: Öyle bir haber çıktı, sonra gerisi geldi. Ama biz hiç birlikte olmadık. Sezen Hanım'a saygı duyuyorum fakat aşk yaşamıyoruz. Böyle bir şey söz konusu bile olamaz!


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