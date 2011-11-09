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Yaşam

Sezen Cumhur'dan ''İstanbul Yalnız Seni Sevdim'' albümü  İSTANBUL (A.A)

09 Kasım 2011 12:58

-Sezen Cumhur'dan ''İstanbul Yalnız Seni Sevdim'' albümü  İSTANBUL (A.A) - 09.11.2011 - Sezen Cumhur Önal'ın, ''İstanbul Yalnız Seni Sevdim'' adlı albümü raflarda yerini aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından yayımlanan ''İstanbul Yalnız Seni Sevdim'' adlı albümde, Sezen Cumhur Önal'a ait olan eserleri, Ertan Anapa, Berksan, Ersan Erdura, Özdemir Erdoğan ve Selma Güneri seslendirdi.  Albümde bir zamanların dillerden düşmeyen ''Sokağından Geçtim Dün Gece'', ''İstanbul Yalnız Seni Sevdim'', ''Senden Güzel Görmedim'', ''Gel Güzelim Yavrum'', ''Unut Sen Beni'', ''Sevmekten Korkuyorum Seni'', ''İstanbul Güzel İstanbul'' isimli yedi şarkı yer alıyor. ''İstanbul Yalnız Seni Sevdim'' adlı albüm, 8 liradan İstanbul Kitapçısı ve müzik marketlerde satışa sunuldu. 

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