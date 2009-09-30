Sezen, basını sinemaya sokmadı

Ünlü yönetmen Çağan Irmak son filmi 'Karanlıktakiler'in galasını Sezen Aksu için basına kapalı olarak gerçekleştirdi.



Katıldığı davetlerde gazetecilerin yoğun ilgisinden bunalan Sezen Aksu'nun filmi izlemek için Kanyon Cinebonus Sinemaları'na geleceğini öğrenen Irmak, ünlü sanatçıya jest yaptı ve gösterimi basına kapalı olarak yaptı.



Ünlüler galadaydı!



Sezen Aksu, Meltem Cumbul, Ayşegül Dinçkök, Mustafa Taviloğlu ve Güllü Aybar gibi tanınmış isimlerin davet edildiği basına kapalı gala, oyuncuların ve birkaç davetlinin haricinde sakin bir atmosferde gerçekleşti. Davette Sezen Aksu'nun küpesinin düştüğünü fark eden Irmak, ünlü sanatçının küpesini takmaya çalışsa da başarılı olamadı. Sonunda Aksu kendi küpesini kendisi takmayı başardı.

