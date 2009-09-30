T24 LogoT24 Logo
Magazin

Sezen, basını sinemaya sokmadı

Ünlü yönetmen Çağan Irmak son filmi 'Karanlıktakiler'in galasını Sezen Aksu için basına kapalı olarak gerçekleştirdi.

30 Eylül 2009 03:00

Ünlü yönetmen Çağan Irmak son filmi 'Karanlıktakiler'in galasını Sezen Aksu için basına kapalı olarak gerçekleştirdi.

Katıldığı davetlerde gazetecilerin yoğun ilgisinden bunalan Sezen Aksu'nun filmi izlemek için Kanyon Cinebonus Sinemaları'na geleceğini öğrenen Irmak, ünlü sanatçıya jest yaptı ve gösterimi basına kapalı olarak yaptı.

Ünlüler galadaydı!

Sezen Aksu, Meltem Cumbul, Ayşegül Dinçkök, Mustafa Taviloğlu ve Güllü Aybar gibi tanınmış isimlerin davet edildiği basına kapalı gala, oyuncuların ve birkaç davetlinin haricinde sakin bir atmosferde gerçekleşti. Davette Sezen Aksu'nun küpesinin düştüğünü fark eden Irmak, ünlü sanatçının küpesini takmaya çalışsa da başarılı olamadı. Sonunda Aksu kendi küpesini kendisi takmayı başardı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak'ın Kılıçdaroğlu'na 'ulan' dediği görüntüler...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24