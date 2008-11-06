Sezen Aksu'yu mayolu çekmek suç

Yaz aylarında güney sahillerini mesken tutan paparazziler mayolu bir ünlüyü görüntülerken artık bir kez daha düşünmeleri gerekecek. Çünkü çekilen fotoğraf hapis cezasına neden olabilecek. Önceki gün İstanbul Bakırköy Adliyesi'nde ünlüleri bikinili çeken paparazziler için emsal oluşturacak bir karar alındı. Posta gazetesi Temmuz 2006'da Sibel Can'ın tangalı, Sezen Aksu'nun mayolu fotoğrafını yan yana yayımlanmıştı. Sezen Aksu, mayolu fotoğrafının yayınlanması üzerine fotoğrafı çeken muhabir Ahmet Cumalı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık, şikâyet üzerine muhabir hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçunu işlediği gerekçesiyle 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı.Bakırköy 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde önceki gün görülen karar duruşmasıyla dava sonuca bağlandı. Mahkeme Aksu'nun mayolu fotoğrafını çekip yayınladığı için muhabir Cumalı hakkında özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan TCK'nın 134/2. maddesi gereğince 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Ardından, tekrar suç işlemeyeceği konusunda kanaat getirilerek cezası ertelendi. Ahmet Cumalı'nın kararı temyiz edeceği öğrenildi.