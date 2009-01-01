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Sezen Aksu'nun yeni aşkı

Sezen Aksu’nun tiyatrocu Sermiyan Midyat’la birlikte olduğu konuşuluyor.

01 Ocak 2009 02:00

Önder Fırat’la ayrıldıktan sonra özel hayatına uzun süre kimseyi sokmayan Sezen Aksu’nun tiyatrocu Sermiyan Midyat’la birlikte olduğu konuşuluyor.

Milliyet'in haberine göre; Aksu, yakın arkadaşı Mustafa Oğuz’un yapımcılığını üstlendiği “Sıla” dizisinde de uzun süre rol alan 34 yaşındaki Midyat’ı çevresine sevgilisi olarak tanıştırıyor. Aksu’yu stüdyodaki müzik çalışmalarında da yalnız bırakmayan Midyat, rol aldığı “Kırık Kanatlar”, “Emret Komutanım” gibi dizi filmler, “Banyo”, “Pardon” gibi sinema filmleri ve kurucusu olduğu “Oyunbozan” isimli tiyatroyla dikkatleri üzerine çekti. Mardin Midyat’lı olan, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü mezunu, Ankara doğumlu oyuncunun Aksu’yla ilişkisinin bir ay önce başladığı belirtildi. Midyat, Aksu için şiir ve şarkı sözleri de yazıyor.

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