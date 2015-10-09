Sezen Aksu'nun Kuzey Amerika turnesi, gelen tehditler üzerine iptal edildi

Ünlü şarkıcı Sezen Aksu'nun Kuzey Amerika'da gerçekleştireceği konser turnesi, organizasyon şirketi Mia Event Company tarafından iptal edildi. İptalin, kendilerine gelen tehditlerden kaynaklandığını söyleyen şirket sahibi Ersin Özbek, "Hem sanatçımız, hem biz terörist ilan edildik ve yoğun bir linç kampanyasına ve tehditlere maruz kaldık" dedi.

Sezen Aksu'nun Kuzey Amerika turnesini yapma işine girerken sadece Amerika değil Kuzey Amerika kıtasında tarih boyunca yapılan en iddialı Türk organizasyonunu yapmayı hayal ettiğini söyleyen Özbek, organizasyonun tanıtımı yapılmaya başlandığı ilk günden itibaren ABD’deki Türk vatandaşları tarafından şirketin, belirli bir kesime yakın olmakla suçlanmaya başlandığını ve Amerika’da kimse tarafından tanınmadıkları halde böyle iftiralara maruz kaldıkları için şaşırdıklarını ifade etti:

“Önce hükümet yanlısı olduğumuzu söylediler daha sonra cemaatçi olduğumuzu en son olarak da projenin PKK ve Ermeniler tarafından finanse edildiği söylendi ve inanın bunu söyleyen insanlar sıradan vatandaşlarımız da değildi, Amerika’daki en büyük Türk derneklerinin, federasyon yöneticileriydi. Herhangi bir kesime yakın olmadığımızı ve bu proje için kimseden bir dolar dahi destek almadığımızı kendilerine anlatmaya çalıştıysak da inanmak istedikleri şeye inanmaktan vazgeçmediklerini görmek bizi çok üzdü. Daha sonrasında sanatçımızın bir konserinde giydiği kıyafetten dolayı, hem sanatçımız, hem biz terörist ilan edildik ve yoğun bir linç kampanyasına ve tehditlere maruz kaldık. İnanın bu yaşadıklarımıza hala inanamıyorum hem kendi adıma hem de Sezen hanım adına…"

"Tehdit edenlere, 'Dünyada ses getirecek bir Türk etkinliği yapalım' dedik, ama ne fayda..."





Konser yapılacak beş şehirdeki en prestijli salonu kiraladıklarını, herhangi bir salonu kiralayıp maliyetlerini neredeyse yarı yarıya düşürme imkanları varken en iyisini yapmalıyız diye düşünerek yollarına devam ettiklerini söyleyen Özbek, bu organizasyon için büyük bir ekip ile yaklaşık bir yıldır yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirtti ve sözlerine şöyle devam etti:

“Konserlerin yaklaştığı tarihte Türkiye’de yaşanan olaylar sonrası ya organizasyonu iptal edecektik ve tüm emeklerimizi hiçe sayacak, ülkemiz için yapmak istediğimiz bu prestijli etkinliği yapamayacaktık, ya da bu organizasyonu çok güzel bir sonuca bağlayacaktık. Biz ikinci seçeneği seçtik ve dedik ki bu organizasyondan kazanacağımız tüm parayı şehitlerimizin bize olan emanetleri için harcanmak üzere gerekli vakıflara bağışlayalım. Vakıf adı vermediğimiz için bile çok acımasızca eleştirenler oldu, oysa ki vakıf isimleri bu tarz organizasyonlarda kullanılamıyor yani vakıflar buna izin vermiyorlar.

Biz, bizi protesto eden derneklerin yöneticelerine şöyle bir öneride bile bulunduk, 'bakın eğer amacımız bu ülkeyi güzel bir şekilde tüm dünyanın duyacağı şekilde temsil etmekse eğer, gelin biz her koltuğa bir bayrak koyalım ve dünyanın en prestijli salonlarında binlerce Türk konser öncesinde İstiklal Marşımız’ı okuyalım, böylece tüm dünyada ses getirecek bir Türk etkinliği yapmış olalım ve buradan elde edilecek gelirleri de bize güvenmiyorsanız sizin aracılığınız ile gerekli vakıflara bağışlayalım' fakat ne fayda, bu tekliflerimiz bile görmezden gelindi.”

"Türk vatandaşlarının kendi vatandaşlarını protesto etmesi nasıl bir görüntü olacaktı?"

Konserlerin bilet satışlarından dolayı iptal edilmediğinin altını çizen Özbek, çok kişinin bileti aylar önce aldığını ama konser tarihleri yaklaştıkça aldıkları tehditlerden yıldıklarını dile getirdi ve ekledi: “Şimdi şöyle bir sahne hayal etmenizi istiyorum, Los Angeles’ ta dünyanın onlarca ülkesinden gelen turistlerin bulunduğu, Oscar törenlerinin yapıldığı salonun önünde Türk vatandaşlarının kendi vatandaşlarını protesto etmesi nasıl bir görüntü olacaktı? Veya Manhattan’ın göbeğinde Carnegie Hall önünde? Benim şahsi düşüncem bu Türkiye’ye yapılabilecek en büyük kötülük olacaktı. Bizim kültürümüzde kol kırılır yen içinde kalır diye bir söz vardır, bu sebeptendir ki böyle bir protestonun sadece düşmanlarımızı mutlu edeceğine inanıyorum.



Şimdi bizleri tehdit eden, bu organizasyonun iptal olması için her şeyi yapan Türk vatandaşlarına soruyorum: Bir Türk, Amerika’daki salonlara yüzbinlerce dolar para ödediği halde o salonları kullanamadı ve yüz binlerce dolar zarar etti ayrıca bundan daha önemli olan şey şehitlerimizin bize bıraktıkları emanetler için bağış sözü verilmişti. Huzurlu musunuz? Son olarak, T24 aracılığı ile konserimize büyük bir hevesle bilet alıp bizleri mutlu eden misafirlerimizden tekrar özür dilemek istiyorum."