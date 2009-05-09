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Sezen Aksu'nun kopyası!

Petek Dinçöz'ün yeni albümüne Sezen Aksu'nun 3 şarkısını verip prodüktörlüğünü yapmasının sebebi Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırı

09 Mayıs 2009 03:00

Petek Dinçöz'ün yeni albümüne Sezen Aksu'nun 3 şarkısını verip prodüktörlüğünü yapmasının sebebi Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım'dan başkası değil! 
Petek Dinçöz'ü kızı gibi seven Aziz Yıldırım onu kıramayıp Sezen Aksu'yu arayarak Petek'in albümüne yardım etmesini istedi ve böylelikle Sezen Aksu güzel şarkıcıya 3 bestesini verip prodüktörlüğünü de üstlendi.

Yeni albümü "Ne Yapayım Şimdi Ben"de Sezen Aksu desteği ile yola çıkan Petek Dinçöz, görüntüsüyle de Aksu'nun kopyası oldu.

Aksu'nun yıllar önceki sarı saçlı ve kaküllü halini anımsatan Dinçöz, özellikle bazı fotoğraflarda ünlü şarkıcının adeta kopyası gibi...

Zeynel Abidin Ağgül'ün objektifine poz veren Dinçöz kalın dudaklarıyla da Aksu'dan fazlasıyla izler taşıyor.

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