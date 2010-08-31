Sezen Aksu'nun doktoru hastalığını açıkladı

T24- Pankreas kanseri olduğu iddia edilen ve bir gece, eğlence dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sezen Aksu, "Bir rahatsızlığım var ama kanser değilim. Hastalığım yüzümde çıkan bir sivilceydi, o da zaten geçti. Turp gibiyim artık" demişti. Ancak hastalığı yönündeki iddialar devam etti.



Sanatçı da bu söylentilere nokta koymak için resmi internet sitesinden, "Durduk yere yüreği kalkanlara duyurulur. Çenemde bir münasebetsiz sivilce var. Onun dışında da son derece sağlıklıyım" yazarak bir açıklamada bulundu.



Sabah gazetesinin haberine göre; İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hepatobilier Cerrahi (Karaciğer-Safra Yolları Cerrahisi) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Bilge ise şu ifadelere yer verdi:



SEVENLERİ RAHAT ETSİN





"Son günlerde Sezen Aksu'nun sağlığı ile ilgili çıkan ve tüm sevenlerini üzen olumsuz haberler üzerine, hem doktoru hem de yakın dostu olarak bir açıklama yapmanın gerekli olduğunu düşünüyorum. Sezen Aksu'nun sağlık kontrolleri düzenli ve titiz bir şekilde yürütülmektedir. Kendisinin bugüne dek yapılan tüm değerlendirme ve tetkikleri sonucunda, zaman zaman nükseden atopik dermatit (alerjik cilt döküntüsü) dışında hiç bir problemi bulunmamaktadır. Sezen Aksu'nun pankreası ya da herhangi bir organında patolojik bir bulgu olmadığı gibi; düzenli spor yapması ve sağlıklı beslenmesi sayesinde beden sağlığı göstergeleri beklenenden de iyi durumdadır. Onu seven herkesin rahat etmesini sağlamak, bu açıklamamın tek amacıdır."