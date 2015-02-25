Sezen Aksu'nun ayak bileği kırıldı

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, evinde merdivenlerden düşerek ayak bileğini kırdı. Kaza sonrası hastaneye götürülen Aksu'nun ayağı alçıya alındı ve evinde istirahate çekildi.

Hürriyet'in magazin yazarlarından Cengiz Semercioğlu, Aksu'yu arayarak yaşadığı kazayla ilgili detaylı bilgi aldığını söyledi. Aksu'nun görüşlerini bugünkü köşesine (25Şubat 2015) taşıyan Semercioğlu'nun yazısı şöyle:

Dün sabah Sezen Aksu’nun bileğini kırdığını duydum, aradım “Geçmiş olsun, ne yapıyorsun” dedim...

“Evde tekerlekli sandalyede ciuvv, ciuvv oradan oraya uçuyorum” dedi...

Ben el bileği zannediyordum meğer kırılan ayak bileğiymiş.



Kendisinden dinledim yaşadığı kazayı:

Evde merdivenleri inerken, son basamağı fark etmemiş ve adımını boşluğa atmış...



Attığı gibi de sağ ayak bileğinde bir çatırtı duymuş. İki yerinden kırılmış ayak bileği. Neyse ki derin kırıklar değil...

Hastaneye gitmiş, alçıya almışlar ayağını ve şimdi evde istirahat ediyor...



Bunu da eğlenceye çevirmesini bilmiş tabii...

Tekerlekli sandalyeyle evin bir ucundan bir ucuna sürat denemeleri yapıyormuş...

Kahkahalar atıyordu bunları anlatırken, keyfi yerindeydi...



“Başımıza bu geldi ama yine de bir şey değil, yaşadığımız her anın keyfini çıkaralım, gülmeyi mutlu olmayı unutma sen de... Baksana ülkede olup bitenlere” diye anlattı duygularını...



Verilmiş sadakası varmış Sezen’in ucuz atlamış kazayı.

“Yine de ucuz atlattım yüzüstü düşüp çok daha ağır yaralanabilirdim” dedi Sezen...



Kendisine tüm sevenleri adına geçmiş olsun diyorum...

Ha bu arada konserlerini iptal etmeyecekmiş, tarihlerinde düzenlemeler yapıyormuş, alçılı ayağıyla sahnede izleyeceğiz Sezen Aksu’yu...

