Sezen Aksu'nun annesi Şehriban Yıldırım hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun, İzmir'de uzun süredir hasta olan 91 yaşındaki annesi Şehriban Yıldırım hayatını kaybetti.

Aksu'nun İzmir'de yaşayan annesi, emekli fen bilgisi öğretmeni Şehriban Yıldırım, kan basıncı düşmesi ve solunum güçlüğü nedeniyle geçen yıl 4 Ekim Pazar günü bir üniversite hastanesi acil servisine götürülmüş, ardından İzmir Kent Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım servisine yatırılmıştı.

Ünlü sanatçı, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları olan annesinin hastaneye kaldırılması üzerine soluğu İzmir'de almış ve tedavisi süresince yanından ayrılmamıştı. 26 gün yoğun bakımda tedavi görün Şehriban Yıldırım daha sonra ailenin isteği üzerine evine götürüldü. Evindeki odasında yoğun bakım şartları yatırılan Şehriban Yıldırım bugün sabaha karşı hayatını kaybetti.

Sezen Aksu, sabah saatlerinde Mithatpaşa semtindeki evinden ayrılarak cenaze işlemleri için cenazenin bulunduğu İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğüne gitti.

İşlemlerin ardından Aksu, babaevine döndü. Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle evinde yaşamını yitiren Yıldırım için Güzelyalı Hacı Ahmet Tatari Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Sezen Aksu, babası Sami Yıldırım, kardeşi Nihat Yıldırım, dayısı Turgut Eti, oğlu Mithat Can Özer ile birlikte camide taziyeleri kabul etti. Bülent Ersoy, İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar, Sibel Can, Erol Evgin, Nükhet Duru, Emel Müftüoğlu, Mustafa Ceceli, Hande Yener, Yonca Evcimik ve birçok sanatçı ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu Aksu'ya taziyelerini iletti.

"O büyük kadını doğuran anne"



Bülent Ersoy, cami çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Sezen Aksu'nun 45 yıllık arkadaşı olduğunu söyleyerek, "Onun üzüntüsünden dolayı, onun kadar içim yanamaz ama arkadaşım çok üzülüyor diye o kadar üzgünüm ki. Eski ama eskimeyen dostum. Bizim gelmemiz falan acısını hafifletmez ama yanında olmalıydım. Şehriban Hanım'ı hiç görmedim ama Sezen'in annesi. Onu doğuran, o büyük kadını doğuran anne. Bir de öğretmen. Öğretmenlere de çok ayrı saygım vardır" diye konuştu.

İbrahim Tatlıses de gazetecilerin zor bir gün yaşandığını söylemesi üzerine, "Biz zor günler dostuyuz, biz zor günler adamıyız" dedi.

Erol Evgin ise Sezen Aksu'ya, ailesine sevenlerine sabır, merhumeye rahmet dileyerek, Şehriban Yıldırım'ın Türkiye'nin değerli öğretmenlerinden biri olduğunu belirtti

Hande Yener de Yıldırım'ın bir süredir hasta olduğunu, birkaç gün önce de rahatsızlığının arttığını öğrendiklerini ifade ederek, üzüntüsünü dile getirdi. Yıldırım'ın cenazesi Karşıyaka ilçesindeki Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.









