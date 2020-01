Sezen Aksu'dan 'yıllardır bizim adımıza hayatı savunan Açık Radyo'ya destek çağrısı

Açık Radyo’nun 12. kez düzenlediği Dinleyici Destek Projesi Özel Yayını bu yıl, 14 Mart’ta Ceylân Ertem, Marsis, Büyük Ev Ablukada, Uğur Yücel, Ege Çubukçu, Harun Tekin, Yaşar Kurt, Mert Fırat gibi pek çok ismin desteğiyle başladı. 22 Mart'ta sonlanacak 12. Radyo Günleri'nin altıncı gününde, Sezen Aksu’nun geçen yıl hazırladığı kayıt yeniden yayınlandı. Açık Radyo’yu “Tamamen bireysel ve sivil bir inisiyatifle yıllardır bizim adımıza hayatı savunuyor” sözleriyle tanımlayan Aksu, dinleyicilere “Yıllardır tek gelir kaynakları olan dinleyicilerinin sponsorluklarıyla sürdürdükleri bu dönülmez ideallerinde onlara sponsorluklarımızla destek olalım” çağrısı yapıyor.

Sezen Aksu: Açık Radyo tamamen bireysel ve sivil bir inisiyatifle yıllardır bizim adımıza hayatı savunuyor. Açık Radyo bu yıl 11.sini gerçekleştirdiği etkinliklerle hepimizi yaşam kaynaklarımızı korumaya çağırıyor. Yıllardır tek gelir kaynakları olan dinleyicilerinin sponsorluklarıyla sürdürdükleri bu dönülmez ideallerinde onlara sponsorluklarımızla destek olalım. Daha fazla bilgi almak için 0212 343 41 41 numaralı telefonu arayınız ya da www.acikradyo.com.tr internet adresini ziyaret ediniz lütfen. Her birinizi sevgiyle kucaklarım.

Açık Radyo’nun internet sitesinde yer alan “Açık Radyo 20, Dinleyici Destek Projesi 12 Yaşında” başlıklı metin şöyle:

Yayın macerasında 20. yılını sürdüren Açık Radyo bu yolun yarısından fazlasını dinleyicilerinin desteğiyle kat etmenin neşe ve gururunu yaşıyor! Bağımsız varoluş biçimiyle uzun süredir bir “sosyal girişim modeli” oluşturan Açık Radyo’nun bu yıl 12. kez düzenlediği Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi Özel Yayını, 12. Radyo Günleri, Ceylân Ertem, Marsis, Büyük Ev Ablukada, Uğur Yücel, Ege Çubukçu, Harun Tekin, Yaşar Kurt, Mert Fırat gibi isimlerin desteğiyle 14 Mart’ta başlıyor!

Kurulduğu günden bu yana hiçbir sermaye ya da çıkar grubuna bağlı olmadan 20. yılını dolduran Açık Radyo; bu uzun ince yolun yarısından fazlasını dinleyicilerinin doğrudan desteğiyle katetti. 12 yıldır dinleyicisiyle yan yana yürüyen Açık Radyo’nun Dinleyici Destek Projesi’nin 12.’si, bu yıl 14 – 22 Mart 2015 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Açık Radyo’nun programcılarının, dinleyicilerinin ve dostlarının buluşacağı Dinleyici Destek Projesi özel yayınına, nâm-ı diğer 12. Radyo Günleri’ne; her yıl olduğu gibi Türkiye’nin önde gelen bazı sanatçıları, kültür ve edebiyat insanları da katılacak. Bu yılki Radyo Şenliği’nin konukları arasında Ceylân Ertem, Banu Savaş, Marsis, Kim Ki O, Feryal Öney, Luxus, Gevende, Ayyuka, Büyük Ev Ablukada, Uğur Yücel, Ege Çubukçu, Harun Tekin, Cenk Taner, Piatango, Yaşar Kurt, Mert Fırat, Bubituzak gibi isimler yer alıyor.

9 gün 99 saat sürecek 12. Radyo Günleri’nde programcılar, dinleyiciler ve dostları bir kez daha bir araya gelerek; dünyanın gidişâtını konuşacak, sanatlarını konuşturacak ve yeni destekçilere saflara katılmaları için çağrıda bulunacaklar.

14 – 22 Mart 2015 tarihleri arasında gerçekleşecek 12. Radyo Günleri’nin an be an takip edilebileceği radyogunleri2015.tumblr.com adresinde ayrıca; yayından fotoğraflar, kayıtlar ve sürpriz videolar da paylaşılacak.

Dinleyiciler Nasıl Destek Olabilir?

Her yıl düzenlenen Dinleyici Destek Projesi ile Açık Radyo dinleyicisi radyosuna sahip çıkıyor. Dinleyiciler seçtikleri programın istedikleri bir saatine destek verebiliyorlar. Yani dinleyiciler bedava dinleyebilecekleri bir yayının sürdürülebilmesi için para vererek destek oluyorlar. Bunu bir telefonla (0 212 343 41 41) ya da bir “tık”la (www.acikradyo.com.tr) yapmak mümkün. Bunun karşılığında ise radyo, destekçisinin adını programın başında ve sonunda anarak teşekkür ediyor.