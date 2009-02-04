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Kültür-Sanat

Sezen Aksu'dan 'Türkiye Şarkıları'

Sezen Aksu’nun menajeri Yaşar Gaga’yla bir yıldır üzerinde çalıştıkları “Türkiye Şarkıları” DVD'si mart ayında çıkacak.

04 Şubat 2009 02:00

Sezen Aksu’nun menajeri Yaşar Gaga’yla bir yıldır üzerinde çalıştıkları “Türkiye Şarkıları” DVD’si mart ayında müzik marketlerde yerini alacak.

30 eserin yer alacağı DVD’de İzmir Senfoni Orkestrası, Kıvanç Ka, Vartanant Ermeni Korosu, Enderun Türk İslam ve Türk Sanat Müziği Topluluğu, Musevi “Los Paşaros” ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çocuk Korosu, Rum Onorio, 10 Lira Yunan Dostluk Barış grubunun eserleri yer alıyor.

250 kişilik bir ekibin çalışmalarının yer aldığı DVD albümünde Aksu’nun Türkçe, Osmanlıca, Ermenice, Kürtçe, Rumca olmak üzere birçok dilde seslendirdiği şarkılar yer alıyor . DVD’de Efes Antik Tiyatro, Aspendos ve Brüksel’deki konser görüntüleri de yer alıyor.

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