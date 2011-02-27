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Sezen Aksu'dan onay çıktı

Mithat Can Özer, ortağı olduğu Beyoğlu’ndaki 11.11 adlı gece kulübünde önceki akşam sevgilisi Nurgül Yeşilçay’ı ağırladı.

27 Şubat 2011 02:00

T24 - Mithat Can Özer, ortağı olduğu Beyoğlu’ndaki 11.11 adlı gece kulübünde önceki akşam sevgilisi Nurgül Yeşilçay’ı ağırladı.

Sezen Hanım’dan onay çıktı

İkili, sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendikleri mekândan el ele ayrıldı. Gazetecilerin Yeşilçay’a soru sormaları üzerine araya giren Özer, “Onu rahat bırakın, ben konuşacağım” diyerek ilişkilerini anlattı: “Her şey çok güzel gidiyor. Birlikte Londra’ya gideceğimiz yönünde bazı haberler çıktı. Ama sanırım şunu bilmeyenler var; ben işim gereği Londra ve İstanbul arasında mekik dokuyorum.” Özer, annesi Sezen Aksu’nun ilişkileri hakkında ne düşündüğü sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Sezen Hanım beni sever. Aramız iyidir yani. Ben de onu severim. Onay çıktı diyebilirim.”             

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