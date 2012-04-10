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Sezen Aksu'dan Okay'a ağıt: Gitti ömrümün geri kalanı, yetmedim

Meral Okay'ın ölümü en çokta yakın dostu Sezan Aksu'yu üzdü

10 Nisan 2012 10:52

Bir süredir kanser tedavisi gören oyuncu ve senarist Meral Okay dün hayatını kaybetti.

Tüm Türkiye'yi yasa boğan ölüm haberinin en çok yıktığı isimlerin başında Sezen Aksu geldi.
 
Aksu, yazdığı sözlere hayat verdiği, birlikte eserler yarattığı ve bir süre çok yakın çalıştığı arkadaşının arkasından üzüntüsünü, "Gitti ömrümün geri kalanı, yetemedim" sözleriyle dile getirdi.
 
Hürriyet'in haberine göre, Aksu'nun, ölüm haberini aldıktan sonra yakınlarına, "Reha’yla (Muhtar) Ahmet’in (Utlu) oturdukları yerin arasında bir eve yerleştirmiştim, acil bir durumda ikisi de ulaşırlar nasılsa, gözüm arkada kalmaz diye. Gitti ömrümün geri kalanı, yetemedim" dedi.
 
53 yaşında yaşamını yitiren Okay, bugün öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Sanatçı, pankreas kanseri nedeniyle 1993 yılında 41 yaşındayken hayata veda eden eşi Yaman Okay’ın yanına defnedilecek. 

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