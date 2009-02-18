Sezen Aksu'dan Niran Ünsal'a ambargo!

Sezen Aksu; Niran Ünsal'ın geçen yıl yaptığı "Sezen Aksu benim önümü kesiyor, başarılı olmamı istemiyor" açıklamalarının intikamını 'sessizce' aldı!



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Sabah'ın haberine göre; Petek Dinçöz'ün; Aysel Gürel'in birinci ölüm yıldönümü nedeniyle hazırladığı programa telefonla bağlanmayı kabul eden 'Minik Serçe', konuklar arasında Niran Ünsal'ın olduğunu görünce vazgeçti. Aksu'nun bu kararını Petek Dinçöz'e son anda bildirdiği öğrenildi. Sezen Aksu'yu eleştirdiği için kardeşi Nida Ünsal'la da arası bozulan Niran Ünsal'ın ise bu gelişmeden haberi olmadı. Niran'ın suçlamalarına o dönem hiçbir yanıt vermeyen 'Minik Serçe', tepkisini aylar sonra bu şekilde ortaya koydu. Sezen Aksu'nun Niran Ünsal'a ambargo koyduğu programa; Mehtap Ar, Atilla Atasoy, Garo Mafyan, Nilüfer ve İbrahim Tatlıses de telefonla bağlanarak, Aysel Gürel'le ilgili anılarını anlattı.

