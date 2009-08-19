Sezen Aksu'dan Kürt açılımına destek

Hükümet'in demokratikleşme açılımına ünlü sanatçı Sezen Aksu'dan destek geldi.

Başbakan Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayan Aksu, "Açılımınızı ailece canı gönülden destekliyoruz. Bu sürecin karşısında duranları iki cihanda da lekeli kabul ediyoruz" dedi. Kardelenler Projesi kapsamında bir dizi konser veren ve son olarak Tunceli'de Munzur Kültür ve Doğa Festivali'ne katılan milyonların sevgilisi Sezen Aksu, bu kez hükümetin demokratikleşme açılımına katkı sağlamak üzere harekete geçti.



“Gönülden destekliyoruz”



Başbakan Erdoğan'ı telefonla arayan Aksu, açılımla ilgili görüşlerini iletti ve destek mesajı verdi. Aksu, "Annemle, babamla konuştum. Son açılımınızı hep birlikte, canı gönülden destekliyoruz. Sürecin güzel bir şekilde tamamlanması için elimden geleni yapmaya hazırım. Annem ve babam, bu sürecin karşısında duranları iki cihanda lekeli kabul ediyorlar, ben de öyle görüyorum. Türkiye'nin her köşesinde ayrı bir güzellik var. Türkiye'nin her karesi aynıdır, bizim ayrımız gayrımız yok, olamaz da" dedi.



Sezen Aksu, daha önce Turkcell'in başlattığı Kardelenler Projesi kapsamında bir dizi konser vermişti. Doğu ve Güneydoğulu kızların okumaları ve eğitimde fırsat eşitliğine destek sağlanması amacıyla 2000 yılında başlatılan proje kapsamında Aksu, sahneye beyaz elbiseler giymiş kızlarla çıkıyordu. Proje için Kardelen isimli bir şarkı da besteleyen Aksu konserlerinde, "Bütün çocuklar eşit doğar. Ancak hayat bazılarına daha çok şans tanır. Hayatın herkes için eşitlenmesi insanın en kutsal amacı olmalıdır. İşte ben, bunun için buradayım" diyerek mesajını iletmişti. Aksu'nun çıkardığı albümün tüm geliri de projeye aktarıldı.



Birkaç gün önce Munzur Kültür ve Doğa Festivali'ne katılan Aksu, binlerce hayranını Tunceli'ye çekmiş, 2 saat süren konserinde Zazaca ve Kürtçe şarkı söylemişti. Aksu, konserde "Ben doğanın değerleriyle ilgili bütün kalbimle şuna inanıyorum, doğanın hakkı aynen insan hakkı gibi bir şey. Taşın, toprağın, denizin, ağacın, suyun hakkı var. Bu bir ekolojik hak. Bu dengeyi bozdukça, hepimiz bozulduk. O yüzden bu doğanın hakkının karşısında, tıpkı insan haklarının karşısında eğildiğim gibi saygıyla eğilmek istiyorum" diye çevre mesajı da vermişti.



Sezen Aksu'nun 25 Kasım 2005'te Ankara'da verdiği Kardelenler konserine Başbakan Tayyip Erdoğan da eşi Emine Erdoğan ile birlikte katılmış, sahnede duygulu anlar yaşanmıştı.