Sezen Aksu'dan çocuklara öykü kitabı

Sezen Aksu’nun çocuklara hayvan sevgisi aşılama düşüncesiyle kaleme aldığı öyküler, şimdi de kitap oluyor.

Hürriyet gazetesinden Sinem Vural'ın haberine göre, Sezen Aksu’nun kaleme aldığı, IEG Family tarafından müzikal çocuk oyununa dönüştürülen “Sezuş’un Hikayeleri: Efe ve Bulut Osman Bey’e Karşı” kitap oluyor. Geçen kış seyirciyle buluşan oyunun kitabı yakında Caretta Kitap’tan çıkıyor.

Ünlü sanatçının çocuklara hayvan sevgisi aşılaması amacıyla yazdığı öyküler, Sibel Algan ve Gizem Çiçek tarafından kitap haline getirildi. “Efe ile Bulut”un resimleri ise Serap Deliorman imzası taşıyor.