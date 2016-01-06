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Sezen Aksu'dan Cenk Eren'e övgü

"İliklerime kadar hissettim..."

06 Ocak 2016 11:57

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, 'Tanju Okan Şarkıları' isimli yeni albümüyle hayranlarının karşısına çıkan Cenk Eren'e övgüler yağdırdı. 

Eren, geçtiğimiz günlerde Sezen Aksu'dan sürpriz bir telefon aldığını açıkladı. Duydukları karşısında çok mutlu olduğunu belirten sanatçı, Aksu'nun sözlerini şöyle aktardı:

"Tanju Okan Şarkıları'nı yeni dinleyebildim; bayıldım, bayıldım. Muhteşem yorumlamışsın. En önemlisi taklit etmemişsin. Bugüne kadar Tanju Okan şarkılarını bu kadar iyi yorumlayana denk gelmedim. Tanju Okan şarkılarını yorumlamanı, sana 10 yıl önce söylemiştim; demek ki kısmet bugüneymiş. 'Kadınım' şarkısını dinlerken iliklerime kadar hissettim şarkıyı, 'Bu ne?' dedim kendi kendime..." 

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