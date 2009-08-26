Sezen Aksu'dan büyük jest

Türk pop müziğinin divası Sezen Aksu, dünyaca ünlü İngiliz sanatçı Sami Yusuf'un “without you” adlı eserin Türkçe sözlerini yazdı ve armağan etti!... İşte "giz"in şarkı sözleri!... Şarkılarında dini temaları ve toplumsal konuları müzik dili ile ifadelendiren Sami Yusuf'a büyük armağan Sezen Aksu'dan geldi. Sami Yusuf 4 Eylül Cuma günü Harbiye'nin müthiş atmosferinde hayranlarına unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak. İnglizce sözleri Conner Reeves'e ,bestesi Sami Yusuf'a ait olan ' Without You/Giz ' adlı eseri ilk defa seslendirecek. İŞTE O ŞARKI "Without You" "Giz" Eser bir yel dağılır sis Ne iz bırakır ne bir Giz Yine o derin, dipsiz O şefkatle affeden Evvelim şimdim ahirim Benim sevgili sahibim Bir okula misafiri Mezuniyeti bekleyen Sezen Aksu



Just like a heart between beats I would feel nothing you see, If you took your love from me I don't know what more would life mean, I'd use my final breath To call out your name and let, That breath upon the breeze Rise like a kiss to thee Without You Without You Without You Türkçe:Sezen Aksu İnglizce:Conner Reeves Beste:Sami Yusuf