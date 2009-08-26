Sezen Aksu'dan büyük jest

Türk pop müziğinin divası Sezen Aksu, dünyaca ünlü İngiliz sanatçı Sami Yusuf'un “without you” adlı eserin Türkçe sözlerini yazdı ve armağan etti!... İşte "giz"in şarkı sözleri!...
Şarkılarında dini temaları ve toplumsal konuları müzik dili ile ifadelendiren Sami Yusuf'a büyük armağan Sezen Aksu'dan geldi.
Sami Yusuf 4 Eylül Cuma günü Harbiye'nin müthiş atmosferinde hayranlarına unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak. İnglizce sözleri Conner Reeves'e ,bestesi Sami Yusuf'a ait olan ' Without You/Giz ' adlı eseri ilk defa seslendirecek.
İŞTE O ŞARKI
"Without You" "Giz"
Eser bir yel dağılır sis
Ne iz bırakır ne bir Giz
Yine o derin, dipsiz
O şefkatle affeden
Evvelim şimdim ahirim
Benim sevgili sahibim
Bir okula misafiri
Mezuniyeti bekleyen
Sezen Aksu
Just like a heart between beats
I would feel nothing you see,
If you took your love from me
I don't know what more would life mean,
I'd use my final breath
To call out your name and let,
That breath upon the breeze
Rise like a kiss to thee
Without You
Without You
Without You
Türkçe:Sezen Aksu İnglizce:Conner Reeves Beste:Sami Yusuf