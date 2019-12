Sezen Aksu'dan büyük jest

Şarkılarında dini temaları ve toplumsal konuları müzik dili ile ifadelendiren Sami Yusuf'a büyük armağan Sezen Aksu'dan geldi.

Sami Yusuf 4 Eylül Cuma günü Harbiye'nin müthiş atmosferinde hayranlarına unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak. İnglizce sözleri Conner Reeves'e ,bestesi Sami Yusuf'a ait olan ' Without You/Giz ' adlı eseri ilk defa seslendirecek.

İŞTE O ŞARKI

"Without You" "Giz"

Eser bir yel dağılır sis

Ne iz bırakır ne bir Giz

Yine o derin, dipsiz

O şefkatle affeden

Evvelim şimdim ahirim

Benim sevgili sahibim

Bir okula misafiri

Mezuniyeti bekleyen

Sezen Aksu



Just like a heart between beats

I would feel nothing you see,

If you took your love from me

I don't know what more would life mean,

I'd use my final breath

To call out your name and let,

That breath upon the breeze

Rise like a kiss to thee

Without You

Without You

Without You

Türkçe:Sezen Aksu İnglizce:Conner Reeves Beste:Sami Yusuf