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Kültür-Sanat

Sezen Aksu'dan büyük jest

Sezen Aksu, dünyaca ünlü sanatçı Sami Yusuf'un “without you” adlı eserin Türkçe sözlerini yazdı ve armağan etti!...

26 Ağustos 2009 03:00

 Türk pop müziğinin divası Sezen Aksu, dünyaca ünlü İngiliz sanatçı Sami Yusuf'un “without you” adlı eserin Türkçe sözlerini yazdı ve armağan etti!... İşte "giz"in şarkı sözleri!...

 Şarkılarında dini temaları ve toplumsal konuları müzik dili ile ifadelendiren Sami Yusuf'a büyük armağan Sezen Aksu'dan geldi.

 Sami Yusuf 4 Eylül Cuma günü Harbiye'nin müthiş atmosferinde hayranlarına unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak. İnglizce sözleri Conner Reeves'e ,bestesi Sami Yusuf'a ait olan ' Without You/Giz ' adlı eseri ilk defa seslendirecek.

 

 İŞTE O ŞARKI

 

 "Without You" "Giz"

 

 Eser bir yel dağılır sis

Ne iz bırakır ne bir Giz

Yine o derin, dipsiz

O şefkatle affeden

Evvelim şimdim ahirim

Benim sevgili sahibim

Bir okula misafiri

Mezuniyeti bekleyen

Sezen Aksu

Just like a heart between beats

I would feel nothing you see,

If you took your love from me

I don't know what more would life mean,

I'd use my final breath

To call out your name and let,

That breath upon the breeze

Rise like a kiss to thee

Without You

Without You

Without You

 

 Türkçe:Sezen Aksu İnglizce:Conner Reeves Beste:Sami Yusuf

 

 

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