Sezen Aksu'yu hedef alarak hilâfet çağrısı yapan imam hakkında suç duyurusu

Bursa Mihraplı Camii'nde vaaz veren imam Halil Konakçı, Sezen Aksu’yu hedef alıp, hilafet çağrısında bulunmuştu. Bunun üzerine Bursa Barosu Başkanı Av. Metin Öztosun ile Başkan Yardımcısı Av. Aslı Evke Yetkin, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Sezen Aksu’nun tartışma yaratan şarkı sözlerini Bursa’da Mihraplı Camii’nde verdiği vaazda hedef alan Ankara Melike Hatun Camii İmam Hatibi Halil Konakçı, hilafet çağrısı yaparak, “O sahip olsaydı başımızda, o makam hala başımızda olsaydı ne başörtüsüne ne çarşafa ne sarığa ne minareye ne ezana kimse konuşamazdı. Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş. İslâm adına istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

TIKLAYIN | Sezen Aksu'yu hedef alan cami imamından hilâfet çağrısı: Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş

Bursa Barosu da Konakçı’yı savcılığa şikayet ettiği dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: "Şüpheli vaazında, hilafet makamını geri istediklerini, hilafetin geri getirilmesi için çalışacaklarını açıkça belirtmektedir. Şüphelinin eylem ve söylemlerinin Anayasa’nın değiştirilemez hükümleri karşısında silahlı isyana tahrik niteliğinde olduğu açıktır."

İmam Konakçı’nın söylemlerinin ve çağrısının Anayasa hükümlerinin değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez hükümlerine aykırı olduğu ifade edilen dilekçede; savcılık makamınca soruşturma başlatılıp, cezalandırılmasının talep edilmesi gerektiği kaydedildi.