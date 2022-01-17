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Sezen Aksu'yu hedef alan cami imamından hilâfet çağrısı: Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş

"Çıksın bir şarkıcı parçası Adem Aleyhisselam'a 'cahil' diyebilsin diye bu makamı kaldırdılar"

17 Ocak 2022 17:38

Ankara Melike Hatun Camii imamı Halil Konakçı, Bursa'da bir camide verdiği vaazda hilafet çağrısı yaptı. Konakçı, Sezen Aksu'nun "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli şarkısında geçen 'Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e' sözleri üzerinden Aksu'yu hedef aldığı konuşmasında, 98 yıl önce TBMM kararıyla kaldırılan hilafete işaret ederek "Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş. İslam adına istiyoruz" dedi.

Konakçı'nın konuşması şöyle:

"Söyleyin bana İslam'ın merkezi neresi? İslam'ın söz sahibi, makamı kim? Anladınız mı şimdi niye kaldırdılar, niye lağvettiler o makamı 100 yıl önce? Çıksın bir şarkıcı parçası Adem Aleyhisselam'a 'cahil' diyebilsin diye bu makamı kaldırdılar.

Eğer o makam bugün kaim olsaydı bir kimse bile bugün konuşup Allah'ın indinde imam bile olsa söz sahibi olamazdı. Allah o makamı geri getirsin bize. Bunun için çalışacağız. Ah İslam kaim olsaydı, ah bu dinin bir başı bir sahibi olsaydı... Bu dini sahipsiz bıraktılar, kafalarına göre at koşturmaya başladılar.

İşte o sahip olsaydı çıkıp da ne Hz. Meryem'e, ne Adem'e ne Havva'ya, ne Resullullah Aleyhisselam'a, ne şeriata, ne Kuran'a, ne başörtüsüne, ne çarşafa, ne sarığa, ne minareye kimse konuşamazdı. Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş. İslam adına istiyoruz."

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