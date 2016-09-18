Sezen Aksu yeni albüm mü çıkaracak?

2015 yılında 40. sanat yılını kutladıktan sonra müzik hayatını noktalayacağını duyuran Sezen Aksu’nun yeni bir albüm hazırlığında olduğu öne sürüldü. Doğan Müzik Genel Müdürü Samsun Demir, Aksu’nun albüm hazırlığına dair “Ekim başında Sezen Aksu yeni albümü için stüdyoya girecek, dolu dolu 12-13 şarkılık bir albüm” dedi.

Demir’in Twitter’dan paylaştığı mesaj şöyle: