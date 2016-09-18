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Kültür-Sanat

Sezen Aksu yeni albüm mü çıkaracak?

Aksu, 40. sanat yılını kutladıktan sonra müzik hayatını noktaladığını duyurmuştu

18 Eylül 2016 22:25

2015 yılında 40. sanat yılını kutladıktan sonra müzik hayatını noktalayacağını duyuran Sezen Aksu’nun yeni bir albüm hazırlığında olduğu öne sürüldü. Doğan Müzik Genel Müdürü Samsun Demir, Aksu’nun albüm hazırlığına dair “Ekim başında Sezen Aksu yeni albümü için stüdyoya girecek, dolu dolu 12-13 şarkılık bir albüm” dedi.

Demir’in Twitter’dan paylaştığı mesaj şöyle:

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