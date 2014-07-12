Sezen Aksu 'Yaza selamlar olsun' konserleriyle Açık Hava'da

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, ‘Yaza selamlar olsun' konserleriyle 21, 22, 23, 24 Temmuz’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde hayranlarıyla buluşacak. MOST Production organizasyonuyla gerçekleşecek konserlerde Aksu’ya, Fahir Atakoğlu önderliğindeki Acoustic Band’in yanı sıra Mustafa Ceceli ve Erdem Yörük gibi müzisyenler eşlik edecek.

Sezen Aksu’nun “Yaza selamlar olsun” konserleriyle ilgili MOST Production’dan yapılan basın açıklaması şöyle:

Sezen Aksu Açık Hava Konserleri

ile ‘Yaza Selamlar Olsun…’

“Ölmeden Önce Yapılması Gereken 100 Şey Listeleri”nin vazgeçilmezi Sezen Aksu Harbiye Açıkhava Konserleri’nde, bu yaz, sahne yine müzik ve neşeye doyacak.

Temmuz ayında 4 gece üst üste MOST Production organizasyonuyla gerçekleşecek konserlerde Aksu’ya, Fahir Atakoğlu önderliğindeki Acoustic Band’in yanı sıra Mustafa Ceceli ve Erdem Yörük gibi müzisyenler eşlik ediyor.

Harbiye misafirlerine özel hen üz gün ışığına çıkmamış şarkıların da söyleneceği konserler, sürprizleri, neşesi ve aşk şarkıları ile geç gelen yaza “Selamlar Olsun” diyecek...

Bütün konserlerine “Tek dileğim buradan evinize mutlu şekilde dönmeniz” diyerek başlayan Aksu, bu yaz da dopdolu sahnesi ve repertuvarı ile gelen herkesi evine mutlu göndermeye niyetli görünüyor. Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda 21, 22, 23 ve 24 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek konserlerin sürprizi, neşesi yine bol olacak.

Sahnesinde Türkiye’nin önemli müzisyenlerini ağırlayacak olan Sezen Aksu’ya konserlerinin ayrılmaz renklerinden biri olan Fahir Atakoğlu önderliğindeki Acoustic Band eşlik edecek. Dinleyicilerin coşkusuna karşı koyamayacakları ritm ve nefesli gruplarının da misafir olarak katılacağı konserlerde, Harbiye müziği iliklerinde hissedecek.

Bu yaz konserler iki önemli müzisyeni de ağırlıyor. Bir çok hit şarkının düzenlemesinde imzaları bulunan Erdem Yörük ve son yıllarda aranjörlüğünün yanı sıra yorumculuğu ile de öne çıkan Mustafa Ceceli, orkestrada Aksu’ya eşlik edecek.

Profesyonel müzik yolculuğuna Sezen Aksu orkestrası ile başlayan ve Harbiye konserleri için evine geri dönen Mustafa Ceceli ayrıca konserde Sezen Aksu ile birlikte daha henüz yayınlanmamış ve Sezen Aksu imzası taşıyan yepyeni şarkısını da ilk kez seslendirecek.

Konserde bir ilke de imza atacak olan Aksu, yazıp bestelediği fakat nakaratında hangisini seçeceğine karar veremediği yeni şarkısınının sözlerini oylamaya sunacak. 2014 yılının Harbiye konserlerine katılanlar, seçtikleri sözlerle ilk kez Aksu ile birlikte bir şarkıya imza atmış olacaklar.

Yaşam sanatı ile ilgili birçok kitapta ve kişisel internet bloglarında “Ölmeden Önce Yapılması Gereken 100 Şey” listesinde yer alan “Sezen Aksu’yu Harbiye Açık Hava’da dinlemek”, eğer sizin de lisenizde varsa, bu dopdolu konserleri kaçırmayın.

MOST Production organizasyonuyla gerçekleşecek bu unutulmaz konserlerin biletlerine www.biletix.com adresinden erişebilir.