Sezen Aksu: Yaşlılığıma bir şey kalmadı, şarkı söylemeye devam edeceğim

Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali Euorpalia Türkiye bünyesinde Brüksel’de konser veren Türk pop müziğinin usta ismi Sezen Aksu, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi. Geçen ay sahnelere veda ettiğini duyuran Minik Serçe, “Yaşlılığıma çok fazla bir şey kalmadı, o dönemi bir meczup olarak geçirmek istemem. O yüzden çok canım isterse, burada paşa gönül kriterlerini uyguluyoruz, şarkı söylemeye devam edeceğim ama asıl devam edeceğim şey hizmet” dedi.

DHA’nın haberine göre, genç sanatçılara destek verdiğini hatırlatan Minik Serçe, şöyle devam etti: “Şimdi onların önünü iyice açma, onların yanında olma vakti. Şarkı söylemek müthiş bir şey çünkü dünyanın en büyük terapisi, çığlık atmak demek sobaya eliniz değdiğinde canınız yandığındaki en hakiki çığlık demek, böyle anlar olacaktır. Ben de muhakkak bir yerlerde çıkacağım herhalde, bağıracağım çığıracağım bir şarkı söyleyeceğim. Çünkü yarım kalan aklımı da böyle elden kaçırmak istemiyorum.”

Elimden ne gelirse yapacağını söyleyen Aksu, “Herkese koşamıyorum. İmkânlar sınırlı. Ülkemizde sektörel bazda sanayisi kurulmuş bir iş değil. Şarkılarımla, ürettiğim sözlerle, bestelerle yanınızda olacağıma inanın. Arada bir mesafe iyidir ama bilin ki kalbimde kalacaksınız” ifadelerini kullandı.