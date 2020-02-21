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Yaşam

Sezen Aksu: Yasaksız bölgeyim

Aksu, genç müzisyenlere destek olmak adına yeni şarkısının tüm nota ve altyapılarını paylaşacak

21 Şubat 2020 12:29

Sezen Aksu, yeni şarkısı ‘Ben de Yoluma Giderim’in tüm notalarını ve altyapı çalışmalarını, YouTube kanalında paylaşarak gençlere yol gösterecek.

Sezen Aksu, kendi yazıp, başka bir müzisyenin seslendirdiği fenomen parçalarına yeniden hayat verdiği ‘Demo 2’ projesinde sürpriz yaptı. Minik Serçe, bugün uzun bir aradan sonra yeni parçası ‘Ben de Yoluma Giderim’i, sevenlerine sunacak. Aksu, genç müzisyenlere destek olmak adına şarkının, tüm nota ve altyapılarını da paylaşacak.

YouTube sayfasında bir yazı kaleme alan Aksu, “Bu haftaki çalışmamız, fırından çıktıktan sonra biraz bekletilmiş yeni bir parça... Şöyle ki; eseri size teslim ediyorum. Özellikle de çalmaya ve söylemeye hevesli olanlar için düşündüm bunu... Buyurun size cover yerine, sıfır şarkı. Bildiğiniz üzere yasaksız bölgeyim ben” açıklamasını yaptı.

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