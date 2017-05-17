Sezen Aksu: Yapılan spekülasyonlar alçakçadır!

Sezen Aksu, hakkındaki iddialara yanıt verdi.

Sezen Aksu'nun, Atatürk'e hakareti, düşünce özgürlüğü olarak değerlendirdiği yolunda sosyal medya üzerinde iddialar ortaya atılmıştı.

Bu iddialar üzerine, Sezen Aksu’nun resmi internet sitesinde yapılan açıklama şöyle:

Sezen Aksu’nun, Atatürk’e hakareti, düşünce özgürlüğü olarak değerlendirdiği yolundaki sosyal medya paylaşımlarına cevabıdır:

“Atatürk ve ailesi hakkında yapılan spekülasyonlar alçakçadır; yapanlar da düz alçaktır. Fikrim de zikrim de budur. Bu alçaklığın popüler figürler, bilhassa da benim üzerimden köpürtülmesi, çok bilindik algı operasyonlarından biridir..”

(SN Müzik)