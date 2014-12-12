Sezen Aksu ve Sertab Erener'den kadına şiddete karşı ortak şarkı

Sezen Aksu ve Sertab Erener, kadınlar ve kız çocukları için birlikte besteledikleri ‘Kız Leyla‘ adlı şarkıyı Sabancı Vakfı’na armağan etti. “Filantropi Semineri”nde şarkıyla ilgili konuşan Sertab Erener, “Kız Leyla, ayağa kalk Leyla. Hepimizi ayağa kaldıran ‘Kız Leyla’ için ağlamaya değer. Dostum Sezen Aksu bir gün beni arayarak ‘sadece dinle’ dedi ve bu şarkının sözlerini okudu, beni ağlattı. ‘Sertab’la birlikte bunu Sabancı Vakfı’na armağan etmek istiyoruz’ dedi. Ünzile’nin bir kız kardeşi oldu” dedi.

Cumhuriyet gazetesinden Figen Atalay'ın haberine göre, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, en temel insan hakları ihlali olan şiddetin en çok kadınları ve kız çocuklarını etkilediğini belirterek “Karşımızda karanlık bir tablo var. Karamsarlığı umuda çevirmek için çalışıyoruz” dedi.

Sabancı Vakfı’nın sivil toplum alanındaki yeni yaklaşımları tartışmaya açtığı “Filantropi Semineri” dün Sabancı Center’da yapıldı. “Başrolde Ödüllü Kadınlar Var” başlıklı seminerin konuşmacıları, baskı ve şiddete maruz kalan kadınların hikâyelerini anlatan “Half the Sky” (Gökyüzünün Yarısı) adlı kitabı toplumsal bir harekete dönüşen Pulitzer ödüllü gazeteci Sheryl WuDunn ile asit saldırısına uğrayan kadınların öykülerini anlattığı “Saving Face” (Bir yüzü kurtarmak) belgeseliyle Pakistan’a ilk Oscar ödülünü getiren yönetmen Sharmeen Obaid Chinoy oldu.

Erener sürprizi

Seminerin sürpriz konuğu Sertab Erener, kadın ve kız çocuklarının sorunlarına dikkat çekmek için sözlerini Sezen Aksu’nun yazdığı, bestesini Aksu ile birlikte yaptıkları “Kız Leyla" adlı şarkıyı seslendirdi. Ayakta alkışlanan Erener, istek üzerine şarkıyı iki kez söyledi. Şarkı bitiminde sahneye çıkan Güler Sabancı, Sezen Aksu ve Sertab Erener’e kadın hakları konusunda yarattıkları farkındalık için teşekkür ederek şunları söyledi:

“Kız Leyla, ayağa kalk Leyla. Hepimizi ayağa kaldıran ‘Kız Leyla’ için ağlamaya değer. Dostum Sezen Aksu bir gün beni arayarak ‘sadece dinle’ dedi ve bu şarkının sözlerini okudu, beni ağlattı. ‘Sertab’la birlikte bunu Sabancı Vakfı’na armağan etmek istiyoruz’ dedi. Ünzile’nin bir kız kardeşi oldu.”

Erener de “Bu şarkıyı Sezen Aksu’yla yazmış olmamızın benim için çok büyük bir değeri var. Kız Leyla, gönüllerden geçip farkındalık yaratabilirse çok mutlu olacağım” dedi.

‘Daha cesur olun’

Güler Sabancı, kadınların, haklarını kullanmaları konusunda daha cesur olmalarını, erkeklerin de kadınlarla yan yana mücadele etmelerini söyleyerek “Sanatçılarımızdan, yönetmenlerimizden ve yazarlarımızdan kadın sorunlarına duyarlılık ve farkındalık yaratmak konusunda daha çok destek vermeye devam etmelerini diliyorum. Medya temsilcilerinden, bu konudaki duyarlılıklarını sayfalara, ekranlara daha çok taşımalarını bekliyorum. Sıkılmadan, yılmadan; söylemeye, hatırlatmaya ve tekrarlamaya devam etmeliyiz” diye konuştu.

Köydeki yol gibi...

Gazeteci Sheryl WuDunn, Çinli deneme yazarı Lu Xun’un “Umut köydeki bir yol gibidir. İlk başta ortada bir yol yoktur. Ancak giderek daha fazla kişi tekrar tekrar yürüdükçe, bir yol ortaya çıkar” sözlerini hatırlatarak “Biz toplumsal sorunlar için çözümler geliştiriyoruz. Her birimiz fark yaratabiliriz. Hepimiz kendi toplumlarımızla daha yakın ilişkiler kurarak değişimi yaratmaya yardımcı olabiliriz” dedi. Konuşması sırasında Pakistan’da şiddete kadınlarla ilgili çarpıcı belgeseller gösteren yönetmen Sharmeen Obaid Chinoy, şunları söyledi:

“Dünyada pek çok kadının en temel insan haklarından mahrum edildiğini görmek beni alarma geçiriyor. Ancak daha çok araştırdıkça, olağanüstü cesaret ve kararlılık gösteren çok sayıda kadın buluyorum. Bunlar, uzun süre devam eden adaletsizliklere karşı mücadele için seslerini yükselterek kalıpları yıkan, klişeleri yerle bir eden kadınlar.”

Kız Leyla

Kiminin kocası kiminin amcası

En sevdikleri yanı sözün kısası

Aldılar sıcacık uykularından

Attılar dere yataklarına geceyarısı

Ne kıyanlar bildi ne kıyılanlar

Erkek Yasası

Kalk doğur kendini kadirsin

Kadınsın kızımsın annemsin

Ne çok sütün vardı oysa

Dünyayı kin mi emzirsin?

Kız Leyla ayağa kalk hemen!

Kalk çabuk, topla kırıklarını

Kız Leyla pusuya yat hemen

Bi daha vurmasınlar kız çocuklarını

Kimi yol ağzında damladı bıçaktan

Kimi dostane bi sohbet sırası

Can giderken kul elinden

Yüzümüze tükürdü son nefesi.