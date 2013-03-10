Sezen Aksu Toronto'da konser verdi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Kanada'ya gelen Sezen Aksu, Toronto şehrindeki Sony Sanat Merkezi'nde sahne aldı.

Kendi internet sitesinden ve kendi sesinden ''8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Toronto sizlerleyim'' anonsu yapan sanatçıya, Fahir Atakoğlu'nun yönettiği orkestra eşlik etti.

Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Tuncay Babalı ve Toronto Başkonsolosu Ali Rıza Güney'in de izlediği konser, gece yarısına dek sürdü. Toronto şehir merkezindeki 3 bin 200 kişilik Sony Sanat Merkezi'ni dolduran 2 bine yakın Türk, Sezen Aksu'nun şarkılarını ilgiyle dinledi.

'İyi ki gelmişim'

Seyircilerle de sohbet eden Sezen Aksu, halen soyadını kullandığı eski eşinin doktora çalışması nedeniyle 1976'da 6 ay kadar Kanada'nın Halifax kentinde yaşadığını söyledi. Geçen yıl ve yıl başından bu yana çok bunaldığını söyleyen Sezen Aksu, ''Kanada'ya gidiyoruz dediklerinde çok sevindim. Bu konser size de bana da iyi gelecek. İyi ki gelmişim'' diye konuştu.



'Özer biz evlenelim'



Bir şarkısının girişini, orkestradaki çello sanatçısı Özer Arkun'un yapacağını anons eden sanatçı, ''Bu Özer öyle bir adam ki çalacağı çello ile aklınızı alacak'' dedi.

Özer Arkun'un girişini tamamlamasının ardından sahneye dönen Sezen Aksu, ''Özer en iyisi biz evlenelim. Sen çalarsın beraber ağlarız'' diye espiri yaptı.

Şarkı aralarında sık sık seyircisiyle sohbet eden sanatçının basın mensupları ile görüşmesine izin verilmedi. Basına görüntü almak için salonun en zor olduğu alanın tahsis edilmesinin de Sony Sanat Merkezi'nin uygulaması olduğu bildirildi.