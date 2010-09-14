Sezen Aksu tabelası sokağa yeniden asıldı

T24 - Konak Belediye Başkanı, "Sezen Aksu’nun ismini resmen sokağa vermek için de karar almak istiyoruz, bir öneri bekliyorum. Sokakta yaşayanlardan Sezen Aksu’ya sahip çıkmalarını istiyorum” dedi.



İzmir'de Sezen Aksu'nun çocukluğunun geçtiği sokak, 15 yıldır sanatçının adıyla anılıyordu. Ancak ünlü sanatçının hem Kürt açılımı, hem de referandum konusundaki açıklamaları sokak sakinlerini rahatsız etti.



Sezen Aksu isminin değiştirilmesi için bazı sokak sakinleri imza toplamaya başladı, kimliği belirsiz bazı kişiler önceki gece sokak tabelasını söktü.



Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan, tabela tartışmasını NTV canlı yayınında değerlendirdi.



Tartan şunları söyledi:



“Bundan 15 yıl kadar önce Konak Belediye Meclisi bir teklifi değerlendirmiş, Sezen Aksu ve Ali Kocatepe gibi sanatçıların isimlerinin sokaklara verilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bir öneri yazısı göndermiş.



Sokakların isminin resmi olarak değiştirilebilmesi için Büyükşehir Belediye Meclisi’nin karar vermesi gerekiyor. Sezen Aksu için maalesef böyle bir karar alınmamış, ortada bir boşluk var. Fakat, iyi niyetle o zaman ismi sokağa asılmış ve 15 yıl böyle devam etmiş.



Biz her şeyi çok fazla siyasileştirdiğimiz için referandum sürecinde tartışma yeniden başladı. Sezen Aksu bir sanatçı ve sanatçıların farklılıklarının olması çok doğal. Birimiz ‘evet’, birimiz ‘hayır’ diyeceğiz, diğer türlü zaten demokrasi olmaz.



Belediyelerin bu konuda siyasi bir yaklaşım içerisinde olmasını doğru bulmuyorum, tabelayı kimlerin indirdiğini bilmiyorum ancak bugün hemen talimat verdim ve yerine asıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile de konuştuk ve kendisi de aynı görüşte.



Sezen Aksu’nun siyasi yaklaşımları bizi ilgilendirmiyor, kendisi büyük bir sanatçı. Hümanist ve sanatçı Sezen Aksu’yu seviyoruz. Gaziantep’ten çeşitli sesler geliyor, oradaki belediye başkanından. Antep Sezen Aksu’yu bize bıraksın, ‘evet’ dese de ‘hayır’ dese de Sezen Aksu’yu seviyoruz.



Sezen Aksu’nun ismini resmen sokağa vermek için de karar almak istiyoruz, bir öneri bekliyorum. Aksu’nun isminin kaldırılmasını isteyenlerin topladığı imzalar bana ulaşmadı, bu görüşe sadece saygı duyarım. Sokakta yaşayanlardan Sezen Aksu’ya sahip çıkmalarını istiyorum.”



