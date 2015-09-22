Sezen Aksu, son zamanlarda en kızdığı, en ayıpladığı ve en heyecanlandığı şeyleri açıkladı

Sezen Aksu, mizahçı Metin Üstündağ'ın hazırladığı "Yumuşah G" dergisinin ilk sayısında 'Son zamanlarda' başlıklı anket sorularını yanıtladı. Aksu, son zamanlarda en kızdığı şey için "Her gün cenazelere uyanmak ve devletin kayıtsızlığı" derken, En heyecanlandığı şeyin ise Yarbay Mehmet Alkan'ın isyanı olduğunu söyledi. Aksu, en ayıpladığı şeyi ise koalisyon kurulamaması olarak cevapladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, sorulara gündeme dair yanıtlar veren Aksu'nun cevapları şöyle:

Son zamanlarda en kızdığım şey: Her gün cenazelere uyanmak ve devletin kayıtsızlığı.

Son zamanlarda en üzüldüğüm şey: Cenazeler.

Son zamanlarda en sevindiğim şey: Ailelerin evlatlarına sahip çıkmaya ve olup bitenleri sorgulamaya başlaması.

Son zamanlarda beni en karamsarlaştıran şey: Genç ölümleri.

Son zamanlarda en eğlendiğim şey: Eğlenemiyorum.

Son zamanlarda en heyecanlandığım şey: Yarbay Mehmet Alkan’ın isyanı.

Son zamanlarda en ayıpladığım şey: Bir koalisyon kurulamaması.

Son zamanlarda en beklediğim şey: Acilen ölümlerin durdurulması.

Son zamanlarda en aradığım şey: Huzur.

Son zamanlarda en çok ağladığım şey: Ocaklarına ateş düşen aileler.

Son zamanlarda en konuştuğum şey: Memleketin hali.