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Sezen Aksu ‘Şinanay’ davasını kaybetti

Sezen Aksu, “Şinanay’ın bestecisi kim?” tartışmasında gazeteci Oray Eğin’e açtığı 1 milyon TL’lik davayı kaybetti.

29 Eylül 2011 03:00

T24 - Sezen Aksu, “Şinanay’ın bestecisi kim?” tartışmasında gazeteci Oray Eğin’e açtığı 1 milyon TL’lik davayı kaybetti.

Habertürk'ün haberine göre, mahkeme 4 yıldır süren yargılamanın sonunda tazminat şartları oluşmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verdi. ‘Şarkı Söylemek Lazım’ yarışmasında ‘Şinanay’ın bestesinin Onno Tunç değil, Fuat Güner’e ait olduğunun iddia edilmesinin ardından Oray Eğin, “Aksu bunu hep yapıyor” demiş, sanatçı da mahkemeye başvurarak tazminat davası açmıştı. Aksu, davayı kazanırsa tazminatı Türk Eğitim Vakfı’na bağışlayacağını söylemişti.



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