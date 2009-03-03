Sezen Aksu sevgilisiyle yakalandı

Rallici fazla uzağa kaçamadı

İşadamı Önder Fırat'tan ayrıldıktan sonra üç yıldır kimseyle birlikte olmayan Aksu, Haber Türk'ün haberine göre; adını sır gibi sakladığı yeni aşkı rallici Artuğ Aysal ile önce akşam romantik bir yemek yedi. Aysal, Minik Serçe'yi Maserati otomobiliyle saat 8'de Levent'teki Clementine Cafe'de arkadaşlarıyla buluşup gece geç saatlere kadar sohbet etti. Mum ışığında şarap içen çift, mekândan sarmaş dolaş ayrıldı.Usta bir rallici olan Artuğ Aysal, çıkışta muhabirleri karşısında görünce hızla Etiler'in ara sokaklarında kaçmaya başladı. Korna sesleriyle bütün mahalleyi ayağa kaldıran Aysal ile Sezen Aksu, müşteri indiren bir taksi yüzünden durmak zorunda kaldı. Kaçamayacağını anlayan ikili, önce otomobilin güneşliklerini indirdi sonra da objektifimize gülümsedi.