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Kültür-Sanat

Sezen Aksu sahneye veda mı ediyor?

Minik Serçe, söz verdiği konserlerinden sonra sahne hayatına veda edeceğini açıkladı

16 Ocak 2016 15:13

Ünlü şarkıcı Sezen Aksu, dün akşam verdiği “Sezen’li Yıllar” konserinden sonra sahne hayatına veda edeceğini açıkladı.

Hürriyet’in haberine göre söz verdiği konserleri yaptıktan sonra sahne hayatına veda edeceğini söyleyen Aksu, hayranlarını üzdü.

“Sezenli Yıllar “ konserinde Sezen Aksu, sevenleri  karşısına her parçada ayrı bir hikayeyle çıktı.  Her bir hikaye, gösteri, ışık ve sahne şovu izleyicileri bambaşka dönemlere götürdü. Unutulmaz konserin son bölümünde, Devrim Erbil'in İstanbul tablolarının yer aldığı bir video gösterimi de yapıldı. Aksu ayrıca ilk kez hayranlarının önceden kaydettiği videolara sahnesinde yer vererek, onları sahnesine konuk etmiş oldu.

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