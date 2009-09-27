Sezen Aksu sahnelere veda mı ediyor?

Kuruçeşme Arena’da önceki akşam konser veren Sezen Aksu, “Bu son konser olabilir” diyerek sahnelere veda sinyali verdi.



Büyük bir kalabalığın izlediği konserde orkestranın yanında 40 kişilik vokal grubununda eşlik ettiği Aksu, “Birkaç yıl ara vermek istiyorum, seneye buralarda olur muyum belli değil, dinlenmem gerekiyor” şeklinde konuştu.



Neden açılıma destek mi?



Sezen Aksu’nun veda sözlerine, Demokratik açılımla ilgili yorumları nedeniyle aldığı tepkilerin neden olduğu yorumları yapıldı. Konserde Tarkan’ın seslendirdiği ‘Şıkıdım’ adlı parçasını da söyleyen sanatçı için nakaratlarda “A acayip Sezen Aksu’sun” vokali yapıldı.



Biletler karaborsada



Sezen Aksu konserinin başlamasına az bir zaman kala biletleri karaborsaya düştü. Maç girişleini anımsatan karaborsa bilet teklifleri arasında konsere giren Aksu izleyicileri, 20 TL’lik otopark ücretini fazla bularak organizatörlere tepki gösterdi.



