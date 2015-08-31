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Sezen Aksu: Oturduğunuz yerden bağırmakla barış gelmez

'Troller, haydi iş başına hopppaaa...'

31 Ağustos 2015 12:37

Bodrum’da konser veren Sezen Aksu, izleyicilerden birinin "Savaşa hayır" diye bağırması üzerine “Böyle oturduğunuz yerden bağırarak olmaz. Evlatlarımızı yaşatmaya çalışmalıyız” dedi.

DHA'nın haberine göre, Bodrum’da konser veren Sezen Aksu’yu yaklaşık 2.000 kişi izledi. Aksu sık sık giydiği yeşil ve sarı kırmızı bantlarla süslü kıyafetinin ön dekoltesi ile uğraştı. Aksu, “Şuram çok mu açık” diye elbisesini düzeltirken, “Arkamdan konuşmazsınız değil mi, kadın kudurdu diye” sözleriyle izleyicilerini güldürdü.

İlk şarkısının bitiminde izleyicilerden birinin ‘Savaşa Hayır’ diye bağırması üzerine Aksu şöyle konuştu:

“Böyle oturduğunuz yerden ‘Savaşa hayır’ diye bağırarak olmaz. Evlatlarımızı yaşatmaya çalışmalıyız. Sivil inisiyatifin gücü ile bu evlatlarımızı yutan halimizden aktif olarak bunu önleyici hale gelmemiz gerekiyor. Çocuklarımızı yaşatmamız gerekiyor, çocuklarımızı yaşatmak için bizim de üzerimize çok şey düştüğüne inanıyorum. Bir kişinin, bir vatandaşın gücünün her şeyin üstünde olduğuna bütün kalbimle inanıyorum. Aslında bugün hiç de böyle şeyler konuşmaya niyetim yoktu. İnsanların canı, ciğeri o kadar yanıyor ki tutamıyor insan kendini. Aman gazeteciler de varmış. Troller, haydi iş başına hopppaaa.”

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