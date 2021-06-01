Sezen Aksu'nun Kültür Servisi'ne açtığı davanın ilk duruşması görüldü

Sezen Aksu'nun sahibi olduğu yapım şirketi SN Müzik'in Kültür Servisi'ne açtığı davanın ilk duruşması Çağlayan'daki İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi'nde bugün görüldü. Kimlik tespitinin ardından tarafların ifadelerine başvurulan dava 7 Ekim'e ertelendi.

Kültür Servisi'ni avukat Gökhan Ahi savunurken, SN Müzik'i Kurtuluş&Partners firmasından avukat Figen Şimşek temsil etti. Duruşmayı Evrensel gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat da takip etti.

Kültür Servisi adına Sebahat Altıparmakoğlu Oto mahkemede ifade verdi. İfadesinde Kültür Servisi'nin 2015 yılından bu yana kültür haberleri yayımlayan, kâr amacı gütmeyen bir internet gazetesi olduğunu söyledi. Yasaya aykırı bir paylaşımda bulunulmadığını söyleyen Oto, haberde yer alan paylaşımla okurların Sezen Aksu'nun kişisel YouTube kanalına yönlendirildiğini aktardı. "Bu paylaşımla herhangi bir kazanç elde etme amacı gütmedik" dedi.

SN Müzik'in avukatı Figen Şimşek, embed kullanımıyla ilgili Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği'nce (MSG) hazırlanan yazıyı mahkemeye sundu. Avukat, "Taraflar arasında mali hak sözleşmesi bulunmamaktadır" diyerek şikâyetlerinde ısrarcı olduklarını söyledi.

Kültür Servisi'ni temsilen ilk savunmasını yapan avukat Gökhan Ahi, "Paylaşımın yapıldığını kabul ediyoruz ama hukuki nitelendirme konusunda anlaşmazlık var" dedi. Mahkeme heyetine embed kodunun işleyişini anlatan, içerik üreticilerinin isterlerse içeriğin paylaşımını kapatabileceklerini hatırlatan Ahi, açık bıraktıkları takdirde herhangi bir sitenin bu içeriğe sayfasında yer verebileceğini söyledi. Gökhan Ahi, Sezen Aksu'nun davaya konu şarkısının halen paylaşıma açık olduğunu mahkeme heyetine gösterdi.

Son olarak Gökhan Ahi bilirkişi görüşüne başvurulmasını talep etti.

Dava, bilirkişi raporunun hazırlanması için 7 Ekim'e ertelendi.

Ne olmuştu?

Sezen Aksu, "Demo" adını verdiği bir albüm hazırlamış, albümün ilk şarkısı olan "Begonvil"i, "YouTube için özel olarak hazırlanan Demo albümünün ilk parçası Begonvil…" sözleriyle paylaşmıştı. Albümü haberleştiren Kültür Servisi'ne, YouTube'a özel albümü, YouTube yönlendirmesine yer vererek yayımladığı için Sezen Aksu'nun sahibi olduğu SN Müzik tarafından "mali ve manevi haklara tecavüz" suçlamasıyla dava açıldı. Kültür Servisi "Begonvil" şarkısını "internet ortamında yasalara aykırı bir biçimde ve izin alınmaksızın reklamlar eşliğinde kullanmak"la suçlanıyor.