Sezen Aksu'nun "Beni öldüremezsin; sesim, sazım, sözüm var benim" dediği şarkısı 35 farklı dile çevrildi

"Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı şarkının Türkiye'de gündem olmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef aldığı ünlü şarkıcı, besteci ve şarkı sözü yazarı Sezen Aksu, tepkilere şarkı sözleriyle yanıt verdi. Aksu'nun yazdığı "Avcı" isimli yeni şarkısı 35 farklı dile çevrildi.

Sezen Aksu, "47 yıldır yazıyorum…. Yazmaya da devam edeceğim" dedi ve kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Sanatçının 2017 yılında müzisyen Yaşar Gaga ile çıkardığı şarkıda geçen, "Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." sözleri tartışma yaratmıştı.

Sanatçıya destek verenler olduğu gibi, eleştirenler de olmuştu.

Son olarak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazından sonra yaptığı açıklamada, Sezen Aksu'nun şarkısı üzerinden başlayan tartışmalara isim vermeden katıldı.

Erdoğan, "Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir. Havva validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara da had bildirmek bizim görevimizdir" dedi.

Sezen Aksu ne yanıt verdi?

Sezen Aksu, yaptığı yazılı açıklamaya, kendisine destek verenlere teşekkür ederek başladı.

"Malumunuz olduğu üzere konu ben değilim, konu memleket. Kendimi bildim bileli çeşitli insanlık hallerini gözlemliyor ve söze döküyorum biliyorsunuz" şeklinde açıklamasına devam eden sanatçı, 2010'da yazdığı 'Hop Dedik' isimli şarkısını örnek olarak gösterdi.

Sanatçı daha sonra Cuma günü yazdığını söylediği 'Avcı' isimli şarkının sözlerini paylaştı:

"Sen beni üzemezsin/ Zaten çok üzgünüm/ Nereye baksam acı/ Nereye baksam acı/ Ben avım sen avcı/ Vur bakalım….

"Sen beni sezemezsin/ Dilimi ezemezsin/ Nereye baksam acı/ Nereye baksam acı/ Kim yolcu kim hancı/ Dur bakalım…

"Beni öldüremezsin/ Sesim, sazım, sözüm var benim/ Ben derken ben herkesim"

Sezen Aksu açıklamasını, "Sonuç olarak 47 yıldır yazıyorum…. Yazmaya da devam edeceğim" sözleriyle bitirdi.

'Avcı' şarkısı 35 farklı dile çevrildi

Aksu'nun "Avcı" isimli şarkısı sosyal medya kullanıcıları tarafından İngilizce, Almanca, Ermenice, Arapça ve İbranice de dahil olmak üzere 35 farklı dile çevrildi.