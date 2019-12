Sezen Aksu Nisan'da Amerika'da

ABD’deki dinleyicileri ile uzun bir aradan sonrayeniden birlikte olacak olan Sezen Aksu, kendisini izlemeye gelecek olanlara unutulmaz bir müzik ziyafeti sunmayı amaçlıyor. ABD’deki dinleyicilerinin karşısına özel bir repertuvar ve sound ile çıkmaya hazırlanan Aksu’ya konserlerinde, Amerika’daki çalışmaları ile de tanınan müzisyen Fahir Atakoğlu eşlik ediyor.ABD’nin ilk ve tek İngilizce yayın yapan Türk dergisi olan TurkofAmerica’nın, kuruluşunun sekizinci yılı nedeniyle GNL Entertainment ile birlikte düzenlediği konserler, 6 Nisan 2010 tarihinde New York’un dünyaca ünlü Carniege Hall Konser Salonu’nda başlıyor. Aksu, 7 Nisan 2010 tarihinde ise New Jersey’nin Newark şehrindeki NJ Performance of Art Center’da (PAC) sevenleri ile buluşuyor.Konserler ABD’de büyük heyecan yaratırken, sanatçının sevenleri -biletler daha satışa çıkmamış olmasına rağmen- yoğun bir ilgi gösteriyor.Bilet satışları 1 Aralık 2009 tarihinden itibaren başlayacak olan konserler hakkında bilgi almak için www.sezenaksu.us adresi ziyaret edilebilir. Ayrıca info@turkofamerica.com adresine mesaj yazarak ya da+1 212 836 4723 no’lu telefon aranarak bilgi alınabilir.