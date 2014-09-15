Sezen Aksu müziği bırakıyor!

Önümüzdeki yıl 40. sanat yılını kutlayacak olan ünlü sanatçı Sezen Aksu müzik hayatını noktalayacağını duyurdu.

Bursa'da Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda konser veren ve ilk 3 parçasından sonra gazetecilerin dışarı çıkartıldığı konserde konuşan Sezen Aksu, önümüzdeki yıl sanat yılının 40'ıncı yılını tamamlayacağını ve böylece aktif sanat hayatını geride bırakacağını söyledi. Aksu'nun, "Çocukluğumdaki kimsenin bilmediği saf yaşantıma döneceğim" dedi.

Recai Güler’in DHA’daki haberine göre, 'Minik Serçe' olarak tanınan Sezen Aksu'nun, Bursa Kültürpark'ta geçen Cumartesi günü verdiği 'Sezen Aksu Acoustic Band Projesi konserinde, 40'ıncı sanat yılını tamamlayacağı önümüzdeki yıl aktif sanat hayatından çekileceğini söyledi. Sadece ilk üç parçasının görüntülenmesine izin verilen ve daha sonra basın mensuplarının çıkartıldığı konserinde Sezen Aksu, "Önümüzdeki sene 40'ıncı Sanat Yılımı tamamlayıp, çocukluğumdaki kimsenin bilmediği saf yaşantıma döneceğim. Artık 40 yıldan sonrası benim. Bundan sonra her manada Seda Sayan gibi yaşayacağım" dedi.

Aksu, bu sözlerinden sonra, ayrılmamasını isteyen hayranlarına, "Ben bile artık kendimi dinlemekten sıkıldım. Hayatta böyle şeyleri olgunlukla karşılamak gerekiyor" diye yanıt verdi.

Konserinin ikinci bölümünde, eteğinin sandalyeye takılması sonucu dengesini kaybedip düşen ve daha sonra ekibi tarafından kaldırılırken gülen Sezen Aksu, "Gecenin başından beri bir olumsuzluk seziyordum" diyerek espri yaptı.