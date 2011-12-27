Sezen Aksu M. Akif Ersoy'un evini aldı

T24 -

Sezen Aksu, yıllardır oturduğu Kanlıca'daki yalısından taşınıyor. Evinin herkes tarafından biliniyor olmasından rahatsızlık duyan sanatçı, uzun süredir aradığı yeni evi Beylerbeyi'nde buldu. Üstelik yeni ev, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un bir dönem yaşadığı konak.Sabah'ın haberine göre, Aksu'nun bu ev için yaklaşık 1.5 milyon lira ödediği öğrenildi. Alım-satım işlemlerinin ardından tadilat başlatılan evde, çalışmalar sürüyor. Dar bir sokakta yer alan ev Boğaz manzarasına hakim bir konumda.Bina, 1908-1912 yılları arasında ünlü şair Mehmet Akif Ersoy'a ev sahipliği yapmış. Hatta ünlü şair, bu evde Sebil-ül Reşad adlı dergiyi de çıkarmış.