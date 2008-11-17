Gani Müjde, senarist ve yönetmen olarak imza attığı "Osmanlı Cumhuriyet" filminde yaşanan "Sezen Aksu krizi"ni anlattı.



Hürriyet'in haberine göre; Müjde, "evet" deyip sonra vazgeçtiği rol için Aksu'yu tek bir cümlesiyle yumuşatmayı başardığını söyledi.



Albüm yüzünden "hayır" dedi



Filmde ünlü olamamış bir fasıl şarkıcısı var. Buraya Türkiye'nin en ünlüsünü koymak istedim. Sezen aklıma geldi. Aradım, anlattım, hikayeyi çok beğendi ve oynayacağını söyledi. Sonra ortadan kayboldu. Uzun süre aradım, sonunda buldum. Ve müsait zamanı olmadığını, yeni albüme gireceğini, gelemeyeceğini söyledi.



Kör kuyuda merdivensiz bıraktın



Kendi kendime küstüm. Ve o sahneyi sanatçısız çekmeye karar verdim. Sonra kendisiyle NTV'de karşılaştık. Sarıldık ve "Ah be Sezen, kör kuyularda merdivensiz bıraktın beni" dedim, ayrıldık. Ertesi gün beni aradı ve filmde oynayacağını söyledi. O kadar mutlu oldum ki...



Oku evladım oku



Filmde 7. Osman'ı canlandıran Ata Demirer, Sezen Aksu'lu sahnenin çekimlerine dair şunları söyledi: "Ben padişahım ve karşımda Sezen Aksu şarkı söylüyor. Ne yalan söyleyeyim, rolümü anormal taciz ettim, tadını çıkardım. 'Oku evladım, oku, bunu da oku, adın ne senin' diyerek viskimi içip, olayın tadını çıkardım."



"Osmanlı Cumhuriyeti", sezonun merakla beklenen filmlerinden biri... Gani Müjde'nin senarist ve yönetmen olarak imzasını attığı, başrolleri Ata Demirer, Vildan Atasever, Sümer Tilmaç ve Ruhsar Öcal'ın paylaştığı film, 21 Kasım'da seyirciyle buluşacak. Müjde ve Demirer, hikayesi nedeniyle pek çok eleştiri alan bu filmin ayrıntılarını ilk kez Kelebek'le paylaştı.