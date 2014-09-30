Sezen Aksu: Koymuşum RTÜK’üne...

Önceki akşam Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıkan Sezen Aksu yaptığı bir hareket sonrası “Aman Sezen Hanım, RTÜK var!” uyarısına “Koymuşum RTÜK’üne" karşılığı verdi.

Yağmurlu havaya rağmen 5 bin kişinin izlediği konserde ünlü sanatçıya Mustafa Ceceli de eşlik etti. İkili, Ceceli’nin yeni albümünde yer alacak “İlle de Sen”i birlikte seslendirdi.

Hürriyet'te er alan habere göre, şarkının nakaratında ritme uygun el hareketi bulmaya çalışan ikili, diyaloglarıyla seyirciyi güldürdü.

Ceceli, Aksu’nun bir hareketi üzerine telaşlanıp “Aman Sezen Hanım, RTÜK var!” deyince, aldığı karşılık “Koymuşum RTÜK’üne!” oldu.

Başörtüsü kararına mesaj

Sezen Aksu, konserde başörtüsü kararına da değindi. Aksu, "Bizi örteceğinize kendi nefsinizi terbiye edin öküzler" diye konuştu.

‘Sırtım açık fenalaşıyor musun?’

"Bu Mustafa da her şey yolunda gidiyor ya, kalkın hacca gidelim diyor her seferinde" diyen Sezen Aksu, sahneden Ceceli'ye zor anlar yaşattı. Sezen Aksu'nun, Ceceli'ye dönerek "Hadi şarkı söyleyelim hacı. Ama sırtım açık fenalaşıyor musun?" demesi seyircileri kahkahaya boğdu.