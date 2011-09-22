Sezen Aksu: Köpek olmak isterdim

T24

Sezen Aksu'nun önceki akşam Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserlerinde "Sevilmek, bunun onaylanmasını istemek. Hayvanlarda ve insanlarda farklıdır. Ben köpek olmak, kuyruğumu sallayınca ne demek istediğimi anlatmak isterdim. Artık sevilmek isteyince kuyruk sallamak istiyorum. Anlarsa anlar, anlamazsa onun hıyarlığı olacak" dedi.Konser de bir de evlilik teklifi vardı. Sanatçının Can adlı hayranı, sevgilisi Mehtap'a evlenme teklifi etti.