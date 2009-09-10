Sezen Aksu konseri iptal

İzmir'de düzenlenecek olan Sezen Aksu konseri, 8 askerin şehit olması ve yaşanan sel felaketi nedeniyle iptal edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 87. yıldönümü kutlamaları etkinlikleri kapsamında düzenlenen Sezen Aksu konseri dün saat 21.30’da Gündoğdu Meydanı’nda yapılacaktı. CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, kutlamalarının yapıldığı Cumhuriyet Meydanı’ndaki konuşmasında şehitler ve sel felaketi nedeniyle konserin iptal edildiğini açıkladı.