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'Sezen Aksu kocamın ablası olur'

Sezen Aksu'nun sevgilisi olduğu iddia edilen Artuğ Aysel'in 22 yıllık eşinden şoke eden açıklamalar.

05 Mart 2009 02:00

Sezen Aksu'nun sevgilisi olduğu iddia edilen Artuğ Aysel'in 22 yıllık eşinden şoke eden açıklamalar.

Sezen Aksu ile rallici Artuğ Aysal'ın aşk yaşağı iddia edilmişti. Bunun üzerine bir açıklama yapan Aysal " Sezen Aksu ile tanışırız. Ayda bir konuşup hal- hatır sorarız.Flört durumu yok" demişti. Posta Artuğ Aysal'ın 22 yıllık eşi , 2 çocuğunun annesi Asuman Aysal ile konuştu. Aysal evliliğinin devam ettiği belirterek " Bu aşk haberine şaşırdık. Sizce kocam ile Sezen aşk yaşayabilir mi?. Sezen Aksu eşiminin annesi yaşında. Ya da abla-kardeş deyin. Sezen Hanım 55, kocam ise 47 yaşında. Bakın biz evliyiz ve çok mutluyuz. Demek ki kendi kendilerine gelin- güvey olmuşlar. Eşim benim yanımda...." dedi. 


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