'Sezen Aksu kocamın ablası olur'

Sezen Aksu'nun sevgilisi olduğu iddia edilen Artuğ Aysel'in 22 yıllık eşinden şoke eden açıklamalar.Sezen Aksu ile rallici Artuğ Aysal'ın aşk yaşağı iddia edilmişti. Bunun üzerine bir açıklama yapan Aysal " Sezen Aksu ile tanışırız. Ayda bir konuşup hal- hatır sorarız.Flört durumu yok" demişti. Posta Artuğ Aysal'ın 22 yıllık eşi , 2 çocuğunun annesi Asuman Aysal ile konuştu. Aysal evliliğinin devam ettiği belirterek " Bu aşk haberine şaşırdık. Sizce kocam ile Sezen aşk yaşayabilir mi?. Sezen Aksu eşiminin annesi yaşında. Ya da abla-kardeş deyin. Sezen Hanım 55, kocam ise 47 yaşında. Bakın biz evliyiz ve çok mutluyuz. Demek ki kendi kendilerine gelin- güvey olmuşlar. Eşim benim yanımda...." dedi.