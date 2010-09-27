Sezen Aksu kist ameliyatı oldu

T24 - Sanatçı Sezen Aksu, pankreasındaki kist nedeniyle bir ameliyat geçirdi. Aksu'nun doktorları, ameliyatın başarılı geçtiğini açıkladı.



Hakkında bir süredir pankreas kanseri olduğu yönünde haberler çıkan sanatçı Sezen Aksu'nun pankreasında bulunan kist başarılı bir operasyonla alındı.



Alınan parçaya özel bir hastanede biyopsi yapıldı ve parça analiz için patolojiye gönderildi.



Doktorları patoloji sonuçlarına göre Aksu'nun pankreas kanseri olmadığını belirtti.



Sezen Aksu'nun sağlık durumu ile ilgili akşam saatlerindeaçıklama yapılması bekleniyor.



