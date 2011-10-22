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Sezen Aksu: İlle de barış

Londra’daki Royal Albert Hall’de sahneye çıkan Sezen Aksu, konserinde barış mesajları verdi: “İlle de barış diyorum”

22 Ekim 2011 03:00


 T24-Londra’daki Royal Albert Hall’de sahneye çıkan Sezen Aksu, konserinde barış mesajları verdi: “İlle de barış diyorum. İnsanın hiçbir amacı, onurlu bir barıştan daha değerli değil!”



Sezen Aksu, İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan tarihi Royal Albert Hall’de unutulmaz bir konser verdi. Londra’nın Kensington semtinde yer alan, 6 bin kişi kapasiteli salonu dolduran binlerce kişi, Aksu’nun 2.5 saat süren performansını izledi. Sahneye mavi bir elbiseyle çıkan Aksu’ya konserinde ünlü piyanist ve besteci Fahir Atakoğlu da eşlik etti. Aksu, “Lal” şarkısıyla başladığı konserini “Rakkas” şarkısıyla noktaladı. Konser sırasında Hakkari’de 24 askerin şehit olduğu saldırıya da değinen sanatçı, “İlle de barış diyorum. İnsanlığımızı kaybetmeden bir an önce barış diyorum. İnsanın hiçbir amacı, onurlu bir barıştan daha değerli değil” diye konuştu.


Tımarhaneden kaçtı


Sezen Aksu ile tımarhaneden kaçarak konseri izlemeye geldiğini söyleyen Dursun isimli Türk vatandaşı arasındaki diyalog da dikkat çekiciydi. Seyircilerin arasından ayağa kalkarak Aksu’ya hayranlığını dile getiren vatandaş, Londra polisi tarafından salondan çıkarıldı. Ünlü sanatçının birçok hayranı, konserin ardından onunla tanışmak ve fotoğraf çektirmek istedi.


İkinci Türk


Zeki Müren, Royal Albert Hall’de 1976 yılında konser vermişti. Sezen Aksu, Müren’den sonra bu mekânda sahne alan ikinci Türk sanatçı. Aksu, Royal Albert Hall’de 2007 yılında da konser vermişti.



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