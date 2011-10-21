Sezen Aksu 'İle de barış'



T24 - Ünlü sanatçı Sezen Aksu, İngiltere'nin başkenti Londra'daki tarihi Royal Albert Hall'da unutulmaz bir konser verdi. Aksu'nun gündeminde Güneydoğu'da yaşanan son olaylar da vardı.





Londra'nın Kensington semtinde yer alan ve yaklaşık 6 bin kişi kapasiteli "Royal Albert Hall" konser salonunu dolduran binlerce kişi, Aksu'nun iki buçuk saat süren performansını izledi.



Mavi bir elbiseyle sahneye çıkan Aksu'ya konserinde ünlü piyanist ve besteci Fahir Atakoğlu eşlik etti. Sezen Aksu, çoğunluğu İngiltere'de yaşayan Türk toplumundan oluşan seyirciye en sevilen şarkılarının yer aldığı bir müzik ziyafeti sundu. Aksu, "Lal" şarkısıyla başladığı konserini "Rakkas" şarkısıyla sonlandırdı.







Barış mesajı





Hakkari'de 24 askerin şehit olduğu saldırıya konserinde değinen Aksu, "İlle de barış diyorum. İnsanlığımızı kaybetmeden bir an önce barış diyorum. İnsanın hiçbir amacı onurlu bir barıştan daha değerli değil" dedi.



Konser sırasında Aksu ile "tımarhaneden kaçarak Aksu konserini izlemeye geldiğini" söyleyen Dursun isimli Türk vatandaşı arasındaki diyalog ise dikkat çekiciydi. Seyircilerin arasından ayağa kalkarak Aksu'ya hayranlığını dile getiren Dursun isimli vatandaşı, Londra polisi konserin ortasında salondan çıkardı.



Sezen Aksu'nun birçok hayranı konserin ardından sanatçıyla tanışmak ve fotoğraf çektirmek istedi.







Zeki Müren'den sonra ikinci Türk sanatçı





Aksu, 1976 yılında Zeki Müren'den sonra Londra'daki Royal Albert Hall'da sahne alan ikinci Türk sanatçı. Sezen Aksu, 2007 yılında da Royal Albert Hall'da konser vermişti.





Yuvarlak mimarisi ve akustiğiyle İngiltere'deki dikkat çekici yapılar arasında yer alan Royal Albert Hall, 1871 yılında dönemin İngiltere Kraliçesi Victoria tarafından açılmıştı.



Bu arada Sezen Aksu'nun son albümü "Öptüm" 5 Eylül'de İngiltere'de satışa sunulmuş böylece, bir Türk sanatçı ilk kez İngiltere'de albümünü piyasaya sürmüştü.







