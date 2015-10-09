Sezen Aksu ifade verdi

Sezen Aksu evinde yaptırdığı tadilat nedeniyle adliyelik oldu. Aksu'nun adliyeye gelmesi üzerine ilk olarak terör savcısına ifade vereceği belirtilmişti. Ancak bu bilginin yanlış olduğu kısa sürede ortaya çıktı.

Habertürk'te yer alan habere göre, Sezen Aksu Kartal'daki Anadolu Adliye'sinde Sanatçı Kaçakçılık, Mali ve Örgütlü Suçlar soruşturma bürosu savcısına ifade verdi. Soruşturmanın Sezen Aksu'nun evinde yaptığı tadilatla ilgili olduğu, sanatçının 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanuna muhalefet ettiğinin iddia edildiği belirtildi.