Sezen Aksu hayranlarına müjde!

Eylül ayında verdiği konserde “Bu son konserim olabilir” diyerek hayranlarını üzen Sezen Aksu, önceki akşam sahnelere döneceğini açıkladı.



Sezen Aksu, Kuruçeşme Arena’daki konserin sonunda “Bu son konser olabilir. Birkaç yıl ara vermek istiyorum. Seneye buralarda olur muyum, belli değil. Dinlenmem gerek” diyerek sevenlerini üzmüştü.



Önceki akşam yakın dostlarıyla Etiler’deki Günaydın Kebap’a giden sanatçı, çıkışta basın mensuplarının konuyla ilgili sorularını yanıtladı. Ve hayranlarını çok sevindirecek bir müjde verdi.



Bu mola çok uzun olmayacak



Yazılanların aksine bu ayrılığın uzun yıllar sürmeyeceğini belirten Aksu, şöyle konuştu: “Sadece biraz dinlenmek, bir şeyler okumak niyetindeyim. Artık cepten yemek istemiyorum çünkü... Panik yapılacak bir durum yok. Bir sene kadar dinleneceğim, o kadar... Yazıldığı gibi uzun süreler sevenlerimden ayrı kalacağım doğru değil yani... O bir sene içinde bir şeyler biriktirebilirim.''

